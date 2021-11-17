شكرا لقرائتكم خبر عن 32.5 مليون طن إجمالى كمية القمامة المجمعة بنهاية عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كمية القمامة بنهاية عام 2020، وقدرت البيانات إجمالي كمية القمامة بنحو 32.5 مليون طن، بالإضافة إلى 23 مليون متر مكعب من الرتش خلال نفس الفترة، وتشمل القمامة المواد الصلبة التي تتخلف عن الأنشطة الإنسانية اليومية العادية.

وقالت البيانات الصادرة عن النشرة السنوية لإحصاءات خدمات المرافق العامة على مستوى مجالس المدن والأحياء عام 2020، إن عدد الأسواق العمومية في مصر بلغت نحو 810 أسواق منها 608 سوق دائم بنسبة 75.1%، و202 سوق موسمي بنسبة 24.9%، كما بلغ عدد منافذ البيع الثابتة 1243 منفذ، موزعة بواقع 893 منفذ بالقطاع الحكومي بنسبة 71.8%، و350 منفذ بالقطاع الخاص بنسبة 28.2%، بينما بلغ إجمالي عدد منافذ البيع المتحركة 476 منفذ منها 408 منفذ بالقطاع الحكومي بنسبة 85.7%، و68 منفذ بالقطاع الخاص بنسبة 14.3%.

وسجل إجمالي عدد تراخيص الهدم على مستوى مجالس المدن والأحياء 10.4 ألف ترخيص عام 2020، وفقا لبيانات حكومية، موزعة بين 10.2 ألف ترخيص للقطاع الخاص بنسبة 98.1%، والقطاعين العام والحكومي 0.2 ألف ترخيص بنسبة 1.9%.

وبلغ عدد تراخيص التعلية على مستوى مجالس المدن والأحياء نحو 8.9 ألف ترخيص عام 2020، منها 8.8 ألف ترخيص للقطاع الخاص بنسبة 98.9%، والقطاعين العام والحكومي 0.1 ألف ترخيص بنسبة 1.1%، كما سجل إجمالي عدد تراخيص الهدم على مستوى مجالس المدن والأحياء 10.4 ألف ترخيص عام 2020، موزعة بين 10.2 ألف ترخيص للقطاع الخاص بنسبة 98.1%، والقطاعين العام والحكومي 0.2 ألف ترخيص بنسبة 1.9%.