شكرا لقرائتكم خبر عن دانون مصر: حجم استثمارات الشركة يتخطى مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هيثم صادق المدير العام والعضو المنتدب لشركة دانون مصر وشمال أفريقيا، إن الشركة تواجدت في مصر منذ 2006 بمصنع العبور، موضحا أن حجم استثمارات حاليا يتجاوز مليار جنيه.

وأضاف خلال المائدة المستديرة التي تنظمها الشركة لعدد من الصحفيين، أن الشركة تمتلك حاليا نحو 9 خطوط انتاج في مصنعها، وكذلك مزرعة بالنوبارية وهي ثالث أكبر مزرعة في مصر بمساحة 154فدان، بها ما يزيد عن 5 آلاف بقرة.

وأوضح صادق أن الشركة حققت نموًا بنسبة 25% في حجم أعمالها خلال عامين، حيث شهد العام الماضي أفضل نتائج الشركة منذ 5 سنوات وذلك رغم التحديات الكثيرة التي تواجهه السوق المصرية والعالمية من تداعيات كورونا والتضخم.

وأكد أن ذلك يأتي انعكاسا لما قامت به الدولة من اصلاحات اقتصادية منذ 2016، وثبات سعر العملة، فضلا عن النجاح في السيطرة على جائحة كورونا والذي جعل الاقتصاد المصري يحقق نموا خلال العام الماضي.

وذكر صادق أن الشركة تستهدف تحقيق نموًا في حجم أعمالها بالسوق المصرية خلال العامين المقبلين بنسبة 50%، مشيرا إلى أن الشركة تعد من أكبر 3 شركات في هذا المجال في مصر بحصة سوقية في حدود 30%، وتسعى لأن تكون الشركة الأولى خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة تدرس حاليا زيادة قدراتها الإنتاجية وإضافة خطوط إنتاجية، خلال العامين المقبلين بما ينعكس على زيادة الطاقة بنحو 30-40%.

وقال إن الشركة تعمل حاليا على المحافظة على أسعارها وعدم زيادتها حاليا لعدم التسبب في اعباء إضافية على المستهلك، وذلك بالرغم من العديد من المتغيرات والتي يأتي على رأسها معدلات التضخم العالية والتي تؤثر، على نشاط الشركات.

وعن تأثير أزمة سلاسل الأمداد والشحن، قال ردا على سؤال أموال الغد، إن شركته من أقل الشركات تضررا من تلك الأزمة، في ظل اعتمادها على 70% من مكونات الإنتاج من السوق المحلية، بينما الـ 30% الباقية يتم استيرادها ولم يحدث أي ازمة في توفيرها.

وأضاف، أن بعض المواد الخام ارتفعت خلال الفترات الماضية بنسبة تصل من 30 إلي 50٪ حتي الأن، وهو الأمر الذي قد ينعكس على الأسعار الفترة المقبلة، ولكن لا يمكن الجزم حاليا بنسبة الارتفاع.

وعن موسم رمضان، إن موسم رمضان يعتبر أهم موسم لشركات الالبان لافتا إلي زيادة الاستهلاك في هذا الشهر الكريم بنسبة من 200 إلى 250% مقارنة بالشهور العادية، مما يجعل المصانع تعمل بالطاقة القصوى، مشيرا إلى أن الشركة تدرس طرح عروض كثيرة خلال هذا الشهر.



