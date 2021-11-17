شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 15 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "السياحة" بنسبة 8.07% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع 15 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال جلسات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 8.07%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 5.91%%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.02%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.9%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.51%، وهبط قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والتجارة والموزعون بنسبة 2.25%، 2.22%، على التوالي.

كما تراجع قطاع مواد البناء بنسبة 1.97%، أعقبه قطاعي الطاقة والخدمات المساندة والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.91%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.9%، ثم قطاع الأغذية والشروبات والتبغ بنسبة 1.05%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.84%، وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.44%، فيما ارتفع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.13%، بينما استقر الورق ومواد التعبئة والتغليف.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 9.9 مليار جنيه عند مستوى 709.912 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 285.6 مليون ورقة مالية بقيمة 938.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.2 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 65.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.28%، والعرب على 8.28% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.34% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.65%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.1 مليون جنيه، 124 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 12.1 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، 106.9 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73%، ليغلق عند مستوى 11413 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.53% ليغلق عند مستوى 1933 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 13341 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 4472 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.63% ليغلق عند مستوى 2031 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.73% ليغلق عند مستوى 2990 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 4135 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1121 نقطة.

وصعدت أسهم 17 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 123 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.