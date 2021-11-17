شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير السياحة: تنظيم المؤتمرات والمعارض الكبرى يعكس صورة إيجابية عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نيابة عن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار شاركت غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة في افتتاح المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في دورته ال 41 والذي نظمته المجموعة المصرية للتسويق بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

قامت نائب الوزير بتفقد الأجنحة المختلفة بالمعرض حيث أطلعت على المنتجات المتنوعة بها والتي تدخل في نطاق الفنادق والخدمة والمطابخ والمطاعم والمفروشات وغيرها، حيث أكدت نائب الوزير على أن المعرض وما يحتويه من منتجات يعكس أهمية صناعة السياحة وتأثيرها الكبير على العديد من الأنشطة والصناعات الأخرى، كما أن تنظيم مثل هذه المعارض الكبرى والهامة تعكس صورة إيجابية عن المقصد المصرى وقدرته على تنظيم الأحداث الهامة سواء معارض أو مؤتمرات وغيرها.

كما أشادت نائب الوزير بالمنتجات المعروضة والتي تم تصنيعها بأيد مصرية وأوضحت أن هذه المنتجات المتميزة التي ترقى إلى مستوى التصدير تعكس جودة الصناعة المصرية، كما أثنت على مسابقات الطهاة والتي تدمج بين أنواع الأطعمة المختلفة والمتميزة مثل الطعام الصحى والأطعمة النباتية.

كما شددت نائب الوزير على وجوب اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وخاصة المتعلقة بالسلامة الغذائية والوقاية الشخصية أثناء مراحل إعداد الطعام بما يكفل الحفاظ على سلامة وصحة العاملين والسائحين.