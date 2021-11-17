شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: العاملون الثروة الحقيقية وقاعدة الانطلاق لتحقيق أهداف التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بأسمى آيات التهنئة للعاملين بقطاع البترول فى مختلف مواقع العمل والإنتاج بمناسبة العيد القومى للبترول السادس والأربعين، والذى يوافق 17 نوفمبر من كل عام ، ذكرى استرداد حقول بترول سيناء عام 1975.

وصرح الوزير أنه ينتهز هذه الفرصة الطيبة للتعبير عن تقديره لما يقدمه العاملون من جهود كريمة فى تحقيق أهداف ورؤية استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية والدولة المصرية الحديثة ،فى تنفيذ مشروعات عملاقة وإنجازات واضحة جاءت كسطور مضيئة فى تاريخ هذا القطاع وكذلك دورهم الهام فى زيادة الإنتاج وتأمين إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعى للسوق المحلى ومشروعات التنمية ، ومد شبكات نقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعى كشرايين حياة لخدمة قطاعات الدولة والاقتصاد والمواطنين.

وأجدد العهد باسمى ونيابة عن العاملين أمام الله والوطن والشعب تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى ، على تقديم أقصى ما نستطيعه من جهود لرفعة هذا الوطن ودعم خططه التنموية بعزم ومثابرة وسواعد كافة العاملين بقطاع البترول باعتبارهم ثروة حقيقية ومحور تنمية وقاعدة انطلاق مؤهلة لتحقيق مستقبل أفضل.