شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: منظومة الفاتورة الإلكترونية تضم 11 ألف شركة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أبو زيد عبد الرحمن، مدير مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب، إن المصلحة توقعت أن يكون هناك زيادة في الأعداد التي سيتم رفعها على منظومة الفاتورة الإلكترونية منذ بدية تطبيقها، من خلال إلزام شريحة جديدة من المجتمع الضريبي لإظهار فواتيرها بشكل إلكتروني.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "تم تطبيق المنظومة على حوالي 11 ألف شركة، منهم شركات وصلت فواتيرهم لـ 600 ألف فاتورة يتم رفعها يومياً، ومتوقع أن يكون هناك زيادة كبيرة من أعداد الفواتير التي سترفع يوميا في الفترات القادمة".

وقال: "منظومة الفاتورة الإلكترونية هي نظام مركزي يمكن المصلحة من الاطلاع على بيانات التعاملات التي تتم بين الشركات بشكل لحظي، وهذا النظام يحقق طفرة في الحصول على المعلومة الخاصة بالتعامل، بشكل يختلف عن نظام الفاتورة الورقية".