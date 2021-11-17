شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 16-11-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 16-11-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 9.9 مليار جنيه عند مستوى 709.912 مليار جنيه.

إيقاف تداول 23 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ رواد السياحة-رواد، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات، الأهلي للتنمية والاستثمار، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، القناة للتوكيلات الملاحية، عبر المحيطات للسياحة، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، ريكاب للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، برايم القابضة للاستثمارات المالية، مطاحن شرق الدلتا، اميرالد للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية. إيقاف تداول 23 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ رواد السياحة-رواد، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات، الأهلي للتنمية والاستثمار، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، القناة للتوكيلات الملاحية، عبر المحيطات للسياحة، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، ريكاب للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، برايم القابضة للاستثمارات المالية، مطاحن شرق الدلتا، اميرالد للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تخسر 9.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 9.9 مليار جنيه عند مستوى 709.912 مليار جنيه. البورصة تخسر 9.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 9.9 مليار جنيه عند مستوى 709.912 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 285.6 مليون ورقة مالية بقيمة 938.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.2 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 65.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.28%، والعرب على 8.28% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.34% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.65%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.1 مليون جنيه، 124 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 12.1 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، 106.9 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73%، ليغلق عند مستوى 11413 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.53% ليغلق عند مستوى 1933 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 13341 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 4472 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.63% ليغلق عند مستوى 2031 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.73% ليغلق عند مستوى 2990 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 4135 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1121 نقطة.

وصعدت أسهم 17 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 123 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى-2، نحو 20 ألف سهم، 5.1 مليون سهم، 8338 سهم، 200 ألف سهم، 481.6 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 118.2 ألف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى-2، نحو 20 ألف سهم، 5.1 مليون سهم، 8338 سهم، 200 ألف سهم، 481.6 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 118.2 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن مصر الوسطى، جدوى للتنمية الصناعية، رواد السياحة-رواد، المصرية للمنتجعات السياحية، مستشفى النزهة الدولي، 59 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 245.3 ألف سهم، 538 ألف سهم، 608.2 ألف سهم، 929 سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، مستشفى النزهة الدولي 30 ألف سهم، 2741 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 6113 سهم.





نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021، وحققت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية-راميدا، وبلغت الإيرادات 852.5 مليون جنيه خلال أول 9 شهور من عام 2021، بمعدل نمو سنوي 26.7%، وارتفع صافي الربح (بعد حقوق الأقلية) بمعدل سنوي 56.4% ليبلغ 107.1 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2021، وصاحب ذلك نمو هامش صافي الربح بواقع 2.4 نقطة مئوية ليسجل 12.6% خلال نفس الفترة. نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021، وحققت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية-راميدا، وبلغت الإيرادات 852.5 مليون جنيه خلال أول 9 شهور من عام 2021، بمعدل نمو سنوي 26.7%، وارتفع صافي الربح (بعد حقوق الأقلية) بمعدل سنوي 56.4% ليبلغ 107.1 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2021، وصاحب ذلك نمو هامش صافي الربح بواقع 2.4 نقطة مئوية ليسجل 12.6% خلال نفس الفترة.

أسهم خزينةأعلنت شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، شراء عدد 500 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، ليصبح إجمالي رصيد أسهم الخزينة المشتراه 1.7 مليون سهم خزينة.

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، تحقيق مبيعات جديدة بإجمالي 12.9 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو سنوي 76%، وارتفع صافي إيرادات النشاط بنسبة 66% على أساس سنوي لتصل إلى 5.9 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح 635 مليون جنيه بنسبة نمو 24%.

وحققت شركة أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، إيرادات بلغت 7.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو سنوي 8.1%، وبلغ صافي الربح 328 مليون جنيه بنسبة نمو 10.7%.