شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع "رواد 2030" يحصل على درع الجائزة العربية لأعمال الخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على درع الجائزة العربية لأعمال الخير، في مجال المشروعات الأكثر استدامة، وذلك خلال مؤتمر العمل الإنساني والتطوعي في عصر الريادة المجتمعية الذي أطلقه المجلس العربي للمسؤلية المجتمعية، تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبمقر الجامعة.

وتسلمت الدرع الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، وخلال كلمتها أوضحت خليل أن الدرع هو الثالث لهم هذا العام، مشيرة إلى إدراج المشروع في بداية هذا العام على منصات الأمم المتحدة كواحد من المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، وإلى فوز المشروع بجائزة امتياز كأفضل مشروع يستخدم التكنولوجيا لخدمة المجتمع.

أضافت خليل أن المشروع تم انشاؤه تحت مظلة وزارة التخطيط والتنمية كأحد الجهات المهتمة بتنظيم بيئة ريادة الأعمال في مصر، موضحة أن من أولويات الوزارة هو الاهتمام بالتنمية المستدامة واستدامة المشروعات في العموم.

ووجهت خليل الشكر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر على دعمهم الرئيسي للمشروع.

يشار إلى أن الجائزة العربية لأعمال الخير هى مسابقة على مستوى العالم العربي لرصد أفضل الأعمال الخيرية الموجوة في العالم العربي على المستوى الفردي والمؤسسي.

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