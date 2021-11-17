شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 82.80 دولار لبرنت و81.44 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم،82.80 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.44دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط الخام انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث انخفضت عقود خام القياس العالمي برنت بـ0.7% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي0.6% وكان تحالف أوبك+ قد قرر مواصلة تطبيق القرار القاضي بزيادة إنتاج النفط بـ 400.000 برميل يوميا ابتداء من شهر أغسطس الماضي، ويستمر حتى ديسمبر المقبل.

وكان تحالف أوبك بلس قد قرر مواصلة تطبيق القرار القاضي بزيادة إنتاج النفط بـ 400.000 برميل يوميا ابتداء من شهر أغسطس الماضي، ويستمر حتى ديسمبر المقبل.