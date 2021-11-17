شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع بشكل محدود.. وعيار 24 يسجل 929 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاع محدود علي خلفية صعود سعر الذهب في البورصة العالمية بحوالي 5 دولارات مستهل التداول، حيث ارتفعت الأونصة الذهب من 1860 دولار إلي 1865 دولار وهذه الأسعار قابلة للتغير في أي لحظة مع استمرار التداول على الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 697 جنيها.

عيار 21 سجل 813 جنيها.

عيار 24 سجل 929 جنيها.

الجنيه الذهب 6504 جنيها.

أونصة الذهب 1864 دولارا.

أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل ارتفاع بحوالي جنيه واحد فقط من 812 إلي 813 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وقد نشهد ارتفاعات في الأسعار الساعات القادمة مع استمرار الأداء الجيد للذهب في التعاملات الصباحية في البورصات العالمية، مما قد ينعكس على سعر الذهب اليوم في مصر لكافة الأعيرة.



أسعار الذهب العالميةارتفعت أسعار الذهب في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر مع استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأميركية، هذا وترفع مخاوف التضخم من أسعار الذهب الذي يعتبر ملاذ آمنا وأداة تحوط ضد ارتفاع الأسعار.