تدشين أولى مشروعات شركة انفيرس جروب بالعاصمة الإدارية باستثمارات 3 مليارات جنيه

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القاهرة - سامية سيد - م. أحمد شلتوت: سعداء بالدخول فى السوق المصرى ونسعى لإحداث طفرة حقيقة فى النهضة العمرانية المصرية

ساهمنا في تنفيذ كبرى المشروعات فى الخليج أبرزها برج الشيخ خليفة بالإمارات ولدينا خبرة كبيرة تفوق الـ 20 عاما

فى احتفالية كبرى شارك فيها وزراء وسفراء ورجال أعمال من دولتي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وممثلين عن الحكومة المصرية وشركة العاصمة الإدارية، وبحضور عدد من الفنانين والمطربين والإعلاميين وعلى رأسهم الفنان محمود العسيلى والفنان محمود الليثى، بفندق كمبنسكي بالقاهرة الجديدة، أعلنت شركة انفيرس جروب للاستثمار العقارى، بدء تدشين أولى مشروعاتها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تصل لـ 3 مليارات جنيه.

يأتى ذلك القرار، نتيجة لإيمان شركة انفيرس بالاستثمار داخل مصر، والعائد المرتفع، وخاصة بعد أن احتلت مصر قائمة الدول الأكثر جذبا للاستثمار نتيجة للمشروعات القومية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مسئولية حكم البلاد.

وقدمت الاحتفالية الإعلامية رزان مغربى، والتى أكدت أن شركة انفيرس جروب للاستثمار العقارى، تمتلك خبرة تزيد عن الـ 20 عاما فى مجال الاستثمار العقارى فى مختلف دول الخليج، وأن انطلاق أولى مشروعاتها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، يمثل حدث فريد فى السوق العقارى المصرى، وسيحدث إنطلاقة حقيقة داخل القطاع العقارى، مؤكدة أن شركة انفيرس جروب لديها استثمارات فى مختلف الدول العربية، وقرار دخولها السوق المصرى، جاء بعد دراسات عديدة أكدت أن مصر تعد من أفضل الدول الجاذبة للاستثمار فى الشرق الأوسط.

وخلال كلمة المهندس أحمد شلتوت ، رئيس مجلس إدارة شركة انفيرس جروب للاستثمار العقارى، خلال الاحتفالية، والتى بدأها بشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على توفيره للمناخ الجيد للاستثمار العقارى فى مصر، والتى أسفرت جهودة على وضع مصر فى قائمة الدول الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم ، كما قدم رساله شكر للواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، على جهوده المتواصلة والمستمرة للتيسير على المستثمرين، والمرونة التى تقدمها شركة العاصمة الإدارية لكافة المستثمرين داخل وخارج مصر.

وأكد المهندس أحمد شلتوت، أن السوق العقارى المصرى يتميز بقوته الحقيقية، وأن هناك طلبا حقيقيا على العقار فى مصر، نظرا للزيادة السكانية، والتى طبقا للدراسات الأخيرة، أكدت أن مصر تحتاج أكثر من مليون وحدة سكنية فى العام، لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف المهندس أحمد شلتوت، أن قرار دخول السوق المصرى جاء بعد دراسات عديدة، أكدت تلك الدراسات أن الاستثمار فى مصر فى الوقت الحالى يعد أفضل الاستثمارات على مستوى العالم، وخاصة بعد الإشادات الكبرى التى حصل عليها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد نجاح الحكومة المصرية فى تخطى أزمة كورونا، والخروج بنتائج إيجابية، فشلت دول كبرى فى مواجهة تلك الأزمة.

وأوضح أن الشركة قررت الاستثمار داخل العاصمة الإدارية الجديدة، باعتبارها أكبر مشروع ينفذ حاليا فى الشرق الأوسط، وهو أحد أكبر المشروعات القومية التى أعلنت عنها القيادة السياسية المصرية، لافتا إلى أن الاستثمار فى العاصمة الإدارية سيظل لمدة 100 سنة مقبلة، واستطاعت العاصمة الإدارية فى سنوات قليلة أن تكون بوصلة القطاع العقارى المصرى، وترسم السياسة العامة للقطاع العقارى، كما أصبحت الوجهة الرئيسية لمختلف المستثمرين العرب والأجانب والمصريين.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة انفيرس، عن تفاصيل مشروع الشركة داخل العاصمة الإدارية، موضحا أن الشركة حصلت على عدة قطع أراض داخل العاصمة الإدارية، لإنشاء مشروعات متنوعة، لافتا إلى أن اليوم نحتفل بتدشين مشروع "بارق" وهو أول مشروعات شركة انفيرس داخل العاصمة الإدارية، بمنطقة الداون تاون قرب منطقة سوق الذهب، و المونوريل والحى المالى والحى الحكومي للوزارات، لافتا إلى أن المشروع متنوع الأنشطة ما بين إدارى وتجارى وطبى، ويتضمن جراج تحت الأرض بعدد 3 طوابق ويتميز بطابع معمارى مختلف ومميز تم تصميمه على يد نخبة من المعماريين ذوى خبرة طويلة وكفاءة، فهو أول برج يضىء سماء العاصمة الإدارية.

وأوضح أن تدشين المشروع هو عبارة عن مفاجأة حقيقية داخل العاصمة الإدارية لما يتميز من تصميم منفرد غير معتاد عليه السوق المصرى، كما يتميز بالأسعار التنافسية التى قررت الشركة دخول العاصمة الإدارية بها، وذلك من ناحية لدعم توجهات القيادة السياسة المصرية فى تنمية العاصمة الإدارية باعتبارها أكبر مشروع فى الشرق الأوسط، ومن ناحية أخرى لدعم المواطن المصرى العادى وإتاحة الفرصة له للتملك فى العاصمة الإدارية وتشجيع سير سوق العمل ودعم المشاريع التجارية والإدارية الصغيرة، وذلك عن طريق إتاحة العديد من نظم السداد، وذلك لتيسير عملية الشراء على العملاء، حيث إن مدة السداد تصل إلى 10 سنوات.

وأوضح أن الشركة حصلت أيضا على أراض بمنطقة النهر الأخضر، ومنطقة الأعمال المركزية لإنشاء مشروعات أخرى، ولكن سيتم الإعلان عنها لاحقا، موضحا أن الاستثمارات وحجم المبيعات تتخطى الـ3 مليارات جنيه.

وأوضح أن شركة انفيرس لديها خبرة كبيرة فى السوق المصرى من خلال إنشاء مجمعات تجارية ومشروعات طبية ومستشفيات فى مناطق متفرقة، بالإضافة إلى مشروعات سكنية داخل منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، موضحا أن الشركة تهدف لإحداث نقلة عمرانية حقيقية داخل السوق المحلى من خلال تنفيذ مشروعات بأساليب وتصميمات غير تقليدية.

وأكد أن شركة انفيرس بدأت فى عام 1998، وتم اختيار دولة الكويت لتكون بداية لمشروعاتنا، لافتا إلى أن هدفنا هو تقديم خدمة هندسية متكاملة بحيث نمكن عملائنا من تحقيق حلمه، لافتا إلى أن الشركة لديها أكثر من فرع فى عدد من الدول منها الكويت والإمارات وكندا، ولدينا سابقة خبرة فى السعودية وعمان وشرق آسيا، وقطر والعراق والبحرين ونيجيريا وعدد كبير من الدول الأوروبية والخليجية.

وأوضح أن الشركة نفذت مشروعات ومبانى حكومية وقصور ملكية لنحو 80 % من المباني الحكومية والقصور الملكية وغيرها من المشروعات الكبرى، لافتا إلى أنه تم اختياره ضمن أفضل 100 مهندس على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح أن دولة الإمارات، كانت الدولة الثانية التى قررت الشركة الاستثمار بها فى عام 2000، والتى بدأت فى إمارة دبى ثم العين ثم أبوظبى ثم الإمارات كاملة، لافتا إلى أن هدف الشركة دائما الوصول للعالمية، موضحا أن الشركة قائمة على المشروعات الهندسية المتكاملة، مرورا بالفكر المعمارى وهندسة البناء واستخدام الفراغات الداخلية والخارجية، والتى تؤدى إلى حياة كاملة داخل المنشآت من خدمات إضاءة وتكييف وكهرباء وخدمات الخاصة.

وأوضح أن مدرستنا فى المعمار قائمة على المزج بين الحداثة والتراث، العمارة الحديثة بالفكر الأوروبى والعولمة، أو كل ما هو حديث قادم من الغرب، وعلى التوازى مدرسة النهضة وهى الحفاظ على التراث، ومدرستنا فى العمارة قائمة على الوسطية وفكرها مبنى على الحفاظ على التراث والفكر المعاصر على التوازى، من خلال استخدام العلوم الحديثة من تكنولوجيا العصر وفلسفة البناء الحديثة والفكر الهندسى الحديث والهوية العربية الأصيلة المبنية على التراث، وهذا هو سر تسمية انفيرس.

وفى سياق متصل، أكد راسل الجوهرى، رئيس القطاع التجارى، بشركة انفيرس جروب، أن مشروع بارق سيكون البداية الحقيقة لضخ استثمارات كبرى داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن الشركة لديها خطة استثمارية كبرى داخل مصر تصل لعشرات المليارات، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تدشين مشروعات جديدة ومتنوعة داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف راسل الجوهرى أن مصر تشهد تطورا حقيقيا فى العمران، خاصة المشروعات التى تنفذ داخل العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن تطور أي دولة يقاس بتطور العمران بها، وأن مصر تشهد فى عهد الرئيس السيسى تطورا فى مجال العمارة خاصة وجميع المجالات الأخرى، هذا التطور لم تشهده منذ عقود طويلة.

وأوضح راسل الجوهرى، رئيس القطاع التجارى لشركة انفيرس جروب للاستثمار العقارى، أن مصر أصبحت قبلة حقيقية للاستثمار، وأن القطاع الاقتصادى يدفع المواطنين للاستثمار فى القطاع العقارى، لأن الاستثمار فى القطاع العقارى آمن، وفى مصر الواقع هو أن الطلب حقيقى، وهناك عجز، لافتا إلى أن السوق العقارى كان بمثابة كلمة السر الحقيقية فى إنقاذ مصر من تفاقم أزمة البطالة، لافتا إلى أن القطاع والمشروعات التى شهدها منذ 2014 وحتى الآن استوعبت كل العمالة، ووفرت الآلاف من فرص العمل.

وقال إن شركة انفيرس هى شركة منوطة بعمل كل ما له علاقة بالمجال الهندسي الخاص بالبناء بداية من إنشاء الفكرة الهندسية مرورا بعمل المخططات التفصيلية المتكاملة لعمل المنشآت أثناء الإنشاء والمخططات المعمارية، وفكرنا قائم على تقليل وجود أخطاء أثناء التنفيذ، ومرورا بالفكر الإنشائي والخدمات الذكية، و مشروعاتنا قائمة على فكرة كيفية توفير المبالغ المالية المتطلبة لإنشاء المبنى، وأن يكون المبنى عازلا للصوت والحرارة فيتقبل البيئة المعيشية ويكون عمره طويلا والفكر الخاص بالصحة من خلال التكييف والكهرباء والارتفاعات والإضاءة الساحرة داخليا وخارجيا والتفاصيل الخاصة بكل بند وعمل ملف متخصص يشمل توصيف الماتريل، وهو ما تقدمه المكاتب الاستشارية التابعة للشركة فى كيفية استغلال التطور التكنولوجى والعلمى والمعلوماتى.

وأكد أن الاستثمار العقاري هو محرك للاقتصاد في جميع دول العالم الحديث، ويمثل عادة ما بين 10 و20 % من الناتج الوطني، لافتا إلى أنه على مدار الأعوام الخمسة الماضية، خاصة العامين الأخيرين، شهد معدل البطالة تراجعات متتالية، بسبب المشاريع القومية التنموية التى نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وأهمها مشروع العاصمة الإدارية ومشروعات منطقة قناة السويس والأنفاق والطرق والكبارى، والتى فتحت الباب أمام مئات الشباب والعمال فى فرص العمل.

من ناحية أخرى، قررت شركة انفيرس جروب للاستثمار العقارى، الاستعانة بعدد من الخبرات فى القطاع العقارى المصرى، وعلى رأسهم راسل الجوهرى، والذى تم اختياره رئيسا للقطاع التجارى، نظرا لخبرته الكبيرة فى القطاع العقارى التى تتخطى الـ 10 أعوام ، فى كبرى الشركات العقارية سواء داخل أو خارج مصر وخاصة كبرى الشركات فى دول الخليج، والتي تدرج فيها فى عدة مناصب مختلفة.