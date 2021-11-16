شكرا لقرائتكم خبر محاكم التنفيذ تباشر 297 طلبا تنفيذيا لأحكام أجنبية ومحكمين بقيمة 2.4 مليار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبحسب إحصائية وزارة العدل بلغت قيمة طلبات التنفيذ لأحكام المحكمين من داخل المملكة 1.1 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الطلبات الأخرى الصادرة من محكمين ومحاكم أجنبية نحو 1.3 مليار ريال.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن القضاء في المملكة يسهم بإنفاذ قرارات المحكمين والمحاكم الأجنبية وفقا لاتفاقات دولية متبادلة؛ لضمان الحصول على الحقوق والتعاقدات، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتشجيع ودعم الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال العالمية.
وأشارت إلى أن تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة، يأتي التزاما منها بالاتفاقيات الدولية في ميدان القضاء والتنفيذ، إذ يقضي النظام بتنفيذ الأحكام الأجنبية مباشرة عبر قاضي التنفيذ، دون الحاجة إلى إقامة إجراءات دعوى جديدة، حيث تعد الأحكام الأجنبية - سواء الصادرة من المحاكم أو المحكمين- سندات تنفيذية وفقا للمادة التاسعة من نظام التنفيذ، ويقدم طلب تنفيذها مباشرة إلى قاضي التنفيذ وفقا للنظام، عقب استكمال المتطلبات النظامية سواء كانت هذه الأحكام صادرة من محاكم الدول الأجنبية، أو صادرة من محكمين أو هيئات تحكيم دولية.
تنفيذ أحكام أجنبية ومحكمين
الفترة خلال 2021
القيمة 2.4 مليار ريال
العدد 297 طلبا
تنفيذ الأحكام الأجنبية:
- مباشرة عبر قاضي التنفيذ، دون الحاجة إلى إقامة إجراءات دعوى جديدة.
- تعد الأحكام الأجنبية - سواء الصادرة من المحاكم أو المحكمين - سندات تنفيذية.
- يقدم طلب تنفيذها مباشرة إلى قاضي التنفيذ وفقا للنظام.
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