3 فرص استثمارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحتها أمانة منطقة الحدود الشمالية بمدينة عرعر من خلال منصة فرص، وذلك بهدف تطوير وتحسين الفرص الاستثمارية. وأوضحت الأمانة في بيان لها، أن الفرص الاستثمارية تتضمن إنشاء وتشغيل وصيانة محال تجارية بعقد يمتد لـ25 عاما، وإنشاء وتشغيل وصيانة مستودعين تمتد عقودهما لـ15 عاما.



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