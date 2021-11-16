3 خطوات لتأسيس وبدء ممارسة الأعمال من خارج المملكة

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وأوضحت الوزارة أن رحلة المستثمر الجديدة تتطلب ثلاث خطوات فقط لمصادقة الوكالة وتوثيق عقد التأسيس بعد أن كانت عشر خطوات، إذ تبدأ بزيارة موقع وزارة الخارجية السعودية والتقدم بطلب «إضافة طلب تصديق عقد تأسيس» في ممثليات المملكة بالخارج، ثم زيارة بوابة الخدمات الالكترونية في موقع وزارة الاستثمار وإصدار الترخيص الاستثماري، وكخطوة ثالثة وأخيرة يقوم المستثمر بزيارة موقع وزارة التجارة لتوثيق عقد التأسيس وإصدار السجل التجاري.
وأكدت وزارة الاستثمار أن الخدمة الجديدة التي دشنت في عدد من سفارات المملكة، ستحدث تغييرات جذرية في رحلة المستثمر وتسهيل تأسيس وبدء أعمال الشركات الأجنبية، وتذليل العقبات التي كانت تواجههم في السابق، وتشمل على سبيل المثال صعوبة حضور الشركات للمملكة لتوثيق عقود التأسيس مع تعدد الوثائق التي يجب تقديمها وتكرار طلبها مع مراجعة عدد من الجهات الحكومية للمصادقة لعدم ارتباط البيانات في السابق بين وزارة الاستثمار مع وزارتي التجارة والخارجية.
وأشارت الوزارة إلى أنها بصدد إطلاق حملة تسويقية واسعة بعدة لغات لإيصال الخدمة الجديدة لأكبر شريحة ممكنة من المستثمرين والشركات الأجنبية وتمكينهم للاستفادة منها.
وتسهم هذه الخطوة بتعزيز الإصلاحات التي تنفذها المملكة والمتعلقة بممارسة الأعمال في المملكة للمستثمرين والشركات، كما تأتي نتيجة للتكامل والشراكة بين الجهات الحكومية لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتسهم برفع تنافسية البيئة الاستثمارية للمملكة إقليميا وعالميا، مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية مفضلة لسهولة بدء ممارسة الأعمال.
3 خطوات لمصادقة الوكالة وتوثيق عقد التأسيس من الخارج:
- زيارة موقع وزارة الخارجية السعودية والتقدم بطلب «إضافة طلب تصديق عقد تأسيس» في ممثليات المملكة بالخارج.
- زيارة بوابة الخدمات الالكترونية في موقع وزارة الاستثمار وإصدار الترخيص الاستثماري.
- زيارة موقع وزارة التجارة لتوثيق عقد التأسيس وإصدار السجل التجاري.
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