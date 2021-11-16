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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 8 جهات تشارك في منتدى ريادة الأعمال بعسير، الذي ينطلق اليوم، أبرزها: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ومركز "واعد" بأرامكو السعودية، وجمعية ريادة الأعمال بالأردن، وعدد من حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال من خلال برامج ريادة الأعمال من داخل وخارج المملكة. وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن الحويزي أن المنتدى سيقام على مدار يومين يناقش خلالها دور مركز واعد في ريادة الأعمال، وعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في برامج التقنية والابتكار لرواد ورائدات الأعمال، وبرامج بنك التنمية الاجتماعية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ودور عيادات الأعمال، وبرامج جمعية ريادة الأعمال بالأردن في دعم رواد ورائدات الأعمال، مع شرح لماهية معهد ريادة الوطني بعسير في برامج ريادة الأعمال، وحاضنة "بزنس قروث" لتشغيل المساحة المشتركة بغرفة أبها لرواد ورائدات الأعمال.



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