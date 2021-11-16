كبرى شركات أمريكا الشمالية تشارك في معرض الدفاع العالمي بالرياض

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وكانت بوينج أحدث الشركات التي حجزت مساحة لها في المعرض، وذلك على هامش معرض دبي للطيران، حيث ستستعرض الشركة معداتها ضمن العروض الحية خلال معرض الدفاع العالمي الذي ستنظم نسخته الأولى في الرياض خلال الفترة بين 6 و9 مارس 2022.
وسيضم جناح أمريكا الشمالية شركات عريقة مثل: جنرال إلكتريك للطيران، ألاسكا ستركشرز، بيل، ليوناردو DRS، أوشكوش، PKL سرفيسز، S&K إيروسبيس، وسيف بوتس.
واستقطب معرض الدفاع العالمي اهتمام عدد من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، والشركات المحلية في صناعات الدفاع والأمن عبر البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات. ومع وصول نسبة الحجوزات الإجمالية إلى 95% من المساحات المتاحة، أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الجهة المنظمة للمعرض، أخيرا عن خططها لتوسعة قاعات العرض نتيجة الطلب الكبير، حيث ستضاف مساحة 14,500 م2، وذلك لإتاحة الفرصة لمزيد من الشركات العالمية بالمشاركة وعرض منتجاتها.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي شون أورمرود، أن معرض الدفاع العالمي أثبت مكانته كحدث عالمي رائد لرواد الصناعة، حيث سيجمع تحت سقفه جهات عارضة ووفودا عسكرية وزوارا من 81 دولة حول العالم.
أبرز شركات أمريكا الشمالية المشاركة:
- بوينج
- لوكهيد مارتن
- ريثيون
- L3Harris
- جنرال ديناميكس
- جنرال إلكتريك للطيران
- ألاسكا ستركشرز
- وبيل
- ليوناردو DRS
- أوشكوش
- PKL سرفيسز
- S&K إيروسبيس
- سيف بوتس
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