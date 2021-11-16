الخطوط السعودية توقع 4 اتفاقيات لتحسين أنظمة الاتصالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مجموعة الخطوط السعودية 4 اتفاقيات لتحسين أنظمة الاتصالات، ورفع الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بتجربة الضيوف على متن أسطولها من الطائرات، وذلك خلال مشاركة المجموعة في معرض دبي للطيران 2021.

وشملت الاتفاقيات توقيع المجموعة اتفاقية مع إنمارسات، وشركة جي دي سي تكنيكس، بهدف تزويد 35 من طائراتها الجديدة من طرازي إيرباص A321neo وA321XLR بشبكة «جي إكس أفييشن» للاتصال عريض النطاق الذي يوفر خدمة الاتصال المتطورة عبر منفذ التوصيل فائق الأداء.

وأبرمت شركة الخطوط السعودية ضمن الاتفاقيات، صفقة مع شركة بوينج لتوفير حزمة من الخدمات المستندة إلى التحليلات الرقمية، في مسعى لرفع الكفاءات التشغيلية لأسطولها من طرازي 787 دريملاينر و777، حيث ستعتمد الخطوط السعودية النسخة المطورة من برنامج بوينج للصيانة (OMP) .

كما تتيح الصفقة إجراء تعديلات على المقصورة الداخلية طراز 777، بما في ذلك التصميم، والاعتمادية.

ووقعت الخطوط السعودية اتفاقية مع شركة باناسونيك أفيونيكس يتم بموجبها تزويدها بنظام NEXT IFE الترفيهي.

وتضمنت الاتفاقيات توقيع أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، التابعة للمجموعة، وشركة «إل ثري هاريس»، مذكرة تفاهم لتركيب أجهزة محاكاة الطيران الخاصة بالتدريب على المناولة الأرضية.