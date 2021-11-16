تفاهم بين «الشرق الأوسط» و «سند» لصيانة محركات الطائرات

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وشهد توقيع مذكرة التفاهم التي تمت على هامش معرض دبي للطيران 2021؛ الرئيس التنفيذي لـشركة الشرق الأوسط المهندس عبدالله العمري، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة سند المهندس منصور جناحي، وعدد من مسؤولي الشركتين.
وأكد العمري، أن توقيع المذكرة يعد خطوة من خطوات مواصلة مسيرة تطوير وتمكين قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية في المملكة، عبر تحديد النطاقات المشتركة للتعاون، مما سيسهم في دفع عجلة التطور التقني في مجال الصيانة والعمرة والإصلاح بين البلدين الشقيقين.
من جانبه أوضح جناحي أن هذا التعاون الاستراتيجي مع شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة سيعزز من مكانة الشركتين، مما سيدعم من عمليات التوسع في منطقة الشرق الأوسط.
يذكر أن الإعلان عن آخر مستجدات الاتفاقية في هذا المجال سيجري خلال فعاليات معرض الدفاع العالمي الذي سيقام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 6- 9 مارس 2022، وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
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