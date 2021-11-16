«وهج» السعودية تصنع قطع غيار الطائرات لشركة هانيويل

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وبحسب الاتفاقية، ستزود «وهج» قطع غيار المعدات الأصلية لشركة هانيويل والتي تدخل في منتجات مثل العجلات والمكابح وأنظمة الطاقة والمحركات والأنظمة الجوية والحرارية ووحدات الطاقة المساعدة للعديد من المنصات الرئيسة بما في ذلك أيرباص 350 و330 و320 نيو ؛ بوينغ 737MAX و777؛ داسو فالكون 8 × /M1000 وماكدونيل دوغلاس 11.
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