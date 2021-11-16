ارتفاع أسعار الذهب في مصر.. وعيار 24 يقترب من 1000 جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، 16 نوفمبر، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 813 جنيها للجرام.

يأتي ذلك بعد صعود سعر الذهب في البورصة العالمية بحوالي 5 دولارات مستهل التداول، حيث ارتفعت الأونصة الذهب من 1860 دولار إلي 1865 دولار

وكان الذهب قد سجل في مايو الماضي أعلى مستوى له منذ منتصف يناير 2021، حيث وصل عيار 21 لـ820 جنيها للجرام.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخ مصر يوم 5 أغسطس 2020، حيث وصل عيار 21 لـ920 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، الثلاثاء، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 بـ 697 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 813 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 929 جنيها للجرام

سعر الجنيه 6504 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

خبير يتحدث عن موجة صعود

من جانبه، قال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس: "يبدو أن العامل الرئيسي هو العملة (الأمريكية)"، مضيفا أنه على الرغم من انتعاش الدولار في الآونة الأخيرة، قد يكون هناك المزيد من الضعف وسيدعم ذلك المعدن الأصفر.