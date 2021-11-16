شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. «نيوم» تعلن الليلة عن حدث استثنائي ضخم في الـ 8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعلنت الصفحة الرسمية لـ "نيوم" على تويتر، عن انطلاق حدث ضخم في الثامنة مساءً، مشيرة إلى أن هذا الحدث يمثل فرصة ستقلب المعادلة في عالم الأعمال.

وأكدت أنه سيكون قفزة عملاقة في مفهوم الصناعات، وجهة مثالية أيضا لأصحاب الأحلام الكبيرة، ونموذجاً غير مسبوق في تناغم التقنية مع الطبيعة.

كما نوهت على أن هذا الحدث الضخم سيكون في مكانٍ لا مثيل له على وجه الأرض، ومعيشة استثنائية بنمط غير مسبوق، وفرص غير محدودة في الاستثمار والأعمال، برؤية عصرية وجريئة.