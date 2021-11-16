شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "أوبك" يتوقع فائضا نفطيا العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال أمين عام أوبك محمد باركيندو اليوم الثلاثاء إنه يتوقع فائضا في المعروض النفطي في ديسمبر وفائضا في المعروض بالسوق العام المقبل.

وقال "سيبدأ الفائض بالفعل في ديسمبر. هذه إشارات يجب أن نكون حذرين حيالها للغاية".

قلصت أوبك الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الرابع من العام بواقع 330 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعاتها في الشهر الماضي، إذ قوض ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19.

وتأتي المخاوف من تراجع الطلب في وقت يُتوقع فيه زيادة المعروض.

وانتعشت أسعار النفط بعد بداية ضعيفة اليوم الثلاثاء، بينما أدت المخاوف من شح المخزون إلى زيادة الأسعار على الرغم من أن المخاوف من الطلب بعد زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 حدت من التفاؤل.

وأضاف باركيندو في حديثه للصحفيين على هامش مؤتمر في أبوظبي أن أوبك لها مصلحة كبيرة في ضمان استمرار التعافي الاقتصادي العالمي.