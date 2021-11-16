شكرا لقرائتكم خبر عن ترسية مشروع تطوير بوليفارد أجيال الظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - المشروع بقيمة 70 مليون ريال ويستهدف تعزيز الأنشطة السياحية والترفيهية

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن ترسية المشروع الاستثماري لتطوير مركز ترفيهي ثقافي سياحي، وذلك باشراك القطاع الخاص لتنمية المنطقة ونشر الخدمات بعقد استثماري بلغت قيمة قرابة 70 مليون ريال، والذي يأتي امتداداً لجهودها، ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بأن المشروع الاستثماري يهدف إلى تعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية وعناصر جودة الحياة في المنطقة الشرقية، وإبراز مقومات مدينة الظهران على الخارطة السياحية والترفيهية وتسريع وتيرة التنمية وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية.

وقال بأن المشروع يأتي امتداداً لمجموعة المشاريع الاستثمارية النوعية والمميزة التي تم اطلاقها في المنطقة الشرقية بالشراكة مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، والقطاع الخاص، مشيرا الى أن المشروع يشتمل على تطوير مراكز للترفيه والسياحة ومجموعة من الخدمات المساندة كالصالات الرياضية ومقاهي ومطاعم وساحات عامة وإطلالات مفتوحة متعددة الاستخدامات ومسارات للمشي ومسطحات خضراء، والتي سيكون لها أثر إيجابي على جودة الحياة لسكان وزوار المنطقة الشرقية.

وقال م. فهد الجبير، بأن ترسية هذا المشروع، يأتي ليترجم توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وبدعم مستمر من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتسريع تنمية المنطقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وانتشارها بكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن الأمانة تعمل بالتعاون مع فرق الوزارة وبالشراكة مع فرق الوزارات الأخرى وهيئة تطوير المنطقة، وبرنامج جودة الحياة واتحاد الرياضات وبقية القطاعات لتعزيز التنمية بالمنطقة والاستدامة المالية ورفع الايرادات والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان وزوار المنطقة وتحقيق مفهوم كفاءة الانفاق.

ودعا أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عموم المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمارات وزيارة بوابة الاستثمار البلدي وتطبيق الهواتف الذكية ( فرص ) والتواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة للاطلاع على الفرص الاستثمارية بكل شفافية وسهولة.)