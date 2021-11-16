الاقتصاد

نوفاك: من السابق لأوانه التحدث عن قرار أوبك+ في ديسمبر

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الدمام - شريف احمد - قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الثلاثاء إن من السابق لأوانه التكهن بما ستدرسه مجموعة أوبك+ لكبار منتجي النفط في اجتماعها المقرر له في أوائل ديسمبر.

وقال نوفاك للصحفيين إن المجموعة ستتخذ قرارا بناء على وضع السوق وقت الاجتماع.

لدى أوبك+ خطط لزيادة إنتاجها مجتمعة 400 ألف برميل يوميا كل شهر في ظل تعاف اقتصادي عالمي. ويجتمع وزراء أوبك+ بشكل شهري للنظر في مزيد من الخطوات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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