شكرا لقرائتكم خبر عن "سابك" تحرز شهادة الريادة في الامتثال من معهد "إيثيسفير" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت (سابك) على شهادة الريادة في الامتثال لعامي 2022م و2023م من معهد "إيثيسفير" العالمي الرائد في أبحاث معايير الممارسات التجارية الأخلاقية. وتعد هذه المرة الثانية على التوالي لحصول (سابك) على شهادة الريادة في الامتثال، مما يؤكد على قوة وعمق أخلاقيات الشركة وبرنامج الامتثال لديها.

جاء حصول الشركة على هذه الشهادة المرموقة بعد مراجعة مستقلة وشاملة وتقييم وتدقيق لبرنامج الأخلاقيات والامتثال في الشركة في ستة مجالات رئيسية: في موارد البرنامج وهيكله، وتصورات ثقافتها الأخلاقية، وضمان معاييرها المكتوبة، والتدريب والاتصال، وتقييم المخاطر ورصدها ومراجعتها، والتنفيذ والانضباط والحوافز.

وقال المدير العام وكبير مستشاري الامتثال بو فان زيلاند: "سعدنا بتلقي شهادة الريادة في الامتثال من معهد "إيثيسفير" وهذا يؤكد على أن برنامجنا المعني بالأخلاقيات والامتثال يجسد بفعالية معايير الامتثال ذات المستوى العالمي "، مضيفاً " إنه يعكس أيضا العمل الشاق المستمر والتزام جميع الموظفين في (سابك) لرفع مستوى برنامجنا وبناء ثقافة أخلاقية قوية".

كما أشارت جودي فريدريكسن كبير مستشاري الامتثال في معهد "إيثيسفير"، إلى إعجاب فريق مراجعة معهد "إيثيسفير" بالطريقة التي طورت بها (سابك) برنامجها في العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك، برنامج التواصل مع أبطال الأخلاقيات، والاستثمار في المديرين، والأداة الجديدة للكشف عن تضارب المصالح التي من المتوقع إطلاقها قريبا. مشيرة إلى أن هذه إنجازات ملحوظة، وخصوصاً خلال فترة الوباء العالمي (كوفيد-19).

ركز التقييم على إكمال استبيان (Ethics Quotient) الذي يغطي جميع العناصر الحاسمة لفاعلية البرامج، مثل: المقارنة مع ممارسات الشركات الأخلاقية الرائدة، ومراجعة شاملة للوثائق ومقابلات مع المديرين التنفيذيين والأطراف ذات العلاقة.

وفي حالة (سابك)، تضمن التقييم أيضاً الاستبيان العالمي الذي أجرته الشركة للثقافة الأخلاقية لجميع الموظفين خلال عام 2020م، ومعرفة تصوراتهم عبر ثمان ركائز، وقد تلته إجراءات التعزيز المستمرة خلال عام 2021م. وفي جميع المجالات التي تم تقييمها، كان أداء (سابك) على مستوى عالٍ للغاية.

جدير بالذكر، أن (سابك) عضو في تحالف قيادة أخلاقيات العمل (BELA)، وذلك منذ عدة سنوات وحتى الآن، وهو تحالف يضم 350 شركة، ويهدف لتبادل الممارسات الرائدة في الأخلاق والامتثال. كما تستفيد (سابك) من البرامج التعليمية المتنوعة التي يقدمها معهد "إيثيسفير" وغيرها من المنظمات التعليمية وفرص التواصل والقياس لتعزيز برنامج الأخلاقيات والامتثال وبناء القدرات القيادية للامتثال داخلياً وخارجياً مع الأطراف ذات العلاقة.