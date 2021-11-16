8 جهات تشارك في منتدى ريادة الأعمال بعسير

الدمام - شريف احمد - تنظم الغرفة التجارية الصناعية بأبها بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية يوم غد، منتدى ريادة الأعمال بعسير، بمشاركة (8) جهات ذات علاقة, أبرزها: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ومركز "واعد" بأرامكو السعودية , وجمعية ريادة الأعمال بالأردن، وعدد من حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال من خلال برامج ريادة الأعمال من داخل وخارج المملكة، وذلك في إطار فعاليات الأسبوع العالمي لريادة 2021م.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن الحويزي أن المنتدى سيقام على مدار يومين يُناقَش خلالها دور مركز واعد في ريادة الأعمال، وعمل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في برامج التقنية والابتكار لرواد ورائدات الأعمال، وبرامج بنك التنمية الاجتماعية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ودور عيادات الأعمال، وبرامج جمعية ريادة الأعمال بالأردن في دعم رواد ورائدات الأعمال، مع شرح لماهية معهد ريادة الوطني بعسير في برامج ريادة الأعمال، وحاضنة "بزنس قروث" لتشغيل المساحة المشتركة بغرفة أبها لرواد ورائدات الأعمال.

وبيَّن الحويزي أن غرفة أبها تسعى من تنظيم المنتدى إلى عرض أهم التحديات التي تواجه رواد ورائدات الأعمال بعسير، كما تستعرض أهم البرامج المعتمدة لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل إعادة اكتشاف وتحليل وضع المشروع مع إعادة بناء عمليات التشغيل للمشاريع والتنظيم المؤسسي ونموذج عمل تجاري للتوسع فيه.