شكرا لقرائتكم خبر عن 9.6 مليار ريال أرباح شركات قطاع الاتصالات في 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت ثلاث شركات مدرجة في السوق المالية أرباحا في التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي بنحو 9.592 مليار ريال، مقارنة بـ 9.163 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2020، مرتفعة بنسبة 4.7 %، فيما حققت شركة وحيدة بالقطاع صافي خسارة خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي.

وكشفت النتائج المالية لشركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» عن تحقيق صافي ربح خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي بنحو 8.698 مليار ريال، مقارنة بـ 8.402 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2020، بارتفاع قدره 3.5 %.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح بمقدار 295 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 3,593 مليون ريال والذي قابله ارتفاع تكاليف الإيرادات بمبلغ 3,823 مليون ريال، إضافة إلى انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 627 مليون ريال، نتيجةً لانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 432 مليون ريال والمصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 411 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 216 مليون ريال.

وفي المقابل، تم تسجيل مصاريف أخرى بمبلغ (313) مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بمبلغ (208) ملايين ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي مكاسب أخرى بمبلغ 164 مليون ريال مقارنة بصافي مكاسب أخرى بمبلغ 491 مليون ريال والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مكاسب في الفترة المقارنة ناتجة عن بيع الحصة المباشرة في شركة كريم إثر استكمال شركة أوبر عملية الاستحواذ عليها.

وحققت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» صافي ربح خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي يقدر بنحو 751 مليون ريال، مقارنة بـ 537 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2020، بارتفاع قدره 39.8 %.

وتمكنت موبايلي من رفع إيراداتها بنسبة 4.03% لتصل إلى 10,937 مليون ريال في التسعة الأشهر الأولى مقارنة مع 10,513 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو مبيعات قطاع الأعمال، ونمو قاعدة الألياف الضوئية، إضافة إلى زيادة قاعدة العملاء.

وبلغ إجمالي الربح خلال التسعة الأشهر الأولى من 2021، نحو 6,405 مليون ريال مقارنة مع 6,183 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 3.58%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التحسن في الإيرادات.

ونجحت موبايلي في رفع الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة ليصل إلى 4,098 مليون ريال بالتسعة الأشهر الأولى من 2021 بالمقارنة مع 3,969 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 3.24%، ويعود ذلك التحسن إلى الزيادة في الإيرادات. بينما بلغت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة 37.5% للفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، بالمقارنة مع 37.8% للفترة المماثلة من العام السابق.

وتحسنت الأرباح التشغيلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي بنسبة 19.18% لتصل إلى 1,176 مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية قدرها 987 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى تحسن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة.

وانخفضت مصاريف التمويل للفترة لتصل إلى 373 مليون ريال بالمقارنة مع 434 مليون ريال بانخفاض قدره 14.11%، خلال فترة المقارنة، نتيجة للانخفاض في معدل الفائدة، وبلغ مصروف الزكاة 56 مليون ريال بالمقارنة مع مصروف زكاة بمبلغ 34 مليون ريال.

وأظهرت النتائج المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين»، تحقيق صافي ربح قدره 143 مليون ريال في التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 224 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2020، بانخفاض قدره 36.2 %.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح بـ81 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 1٪ وزيادة تكلفة الإيرادات بنسبة 19٪ ويعود ذلك وبشكل رئيسي إلى المخصصات المعكوسة خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وقد تم تعويض ذلك جزئياً عن طريق انخفاض النفقات التشغيلية بـ 76 مليون ريال وانخفاض تكلفة التمويل بـ 352 مليون ريال الناتج عن عملية إعادة هيكلة رأس مال الشركة خلال الربع الأخير من 2020. مع الأخذ بعين الاعتبار المكاسب الناتجة من إعادة جدولة تمويل المرابحة خلال الفترة المماثلة من العام السابق بـ 136 مليون ريال.

وحققت شركة اتحاد عذيب للاتصالات «عذيب» صافي خسارة بنحو 21.79 مليون ريال، في التسعة الأشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بخسارة 24.3 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2020، بانخفاض قدره 10.3 %.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة إلى ارتفاع الإيرادات والإيرادات الأخرى وانخفاض مصاريف الاستهلاك والإطفاء. على الرغم من ارتفاع في تكلفة الخدمات ومصاريف البيع والتسويق وخسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية والمصروفات العمومية والإدارية والمصاريف التمويلية.