شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النقل تقود التضخم للارتفاع 0.8 % في أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك «التضخم» لشهر أكتوبر الماضي بنسبة 0.8 ٪، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020، وبزيادة على أساس شهري بنسبة 0.6 ٪ مقارنة بشهر سبتمبر 2021، فيما يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 6.4 ٪، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4 ٪.

وأظهر تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن هيئة الإحصاء، أن قسم النقل ارتفع متأثرا بأسعار تشغيل معدات النقل الشخصية بنسبة 21.5 ٪، التي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 47.9 ٪، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظرا لثقله في المؤشر.

وأشار التقرير إلى أن قسم الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا بنسبة 1.4 ٪، متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 1.5 ٪، فيما سجل قسم الاتصالات ارتفاعا نسبته 1.2 ٪، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.3 ٪، بينما سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 4.8 ٪ متأثرا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 13.6 ٪. ولفت التقرير إلى أن قسم المطاعم والفنادق سجل ارتفاعا بنسبة 1.5 ٪، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة، بنسبة 3.9 ٪، وسجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بنسبة 1.2 ٪ متأثرا بارتفاع أسعار المعدات «السمعية - البصرية» ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 2.5 ٪، في حين سجل قسم الملابس والأحذية انخفاضا بنسبة 1.6 ٪، متأثرا بانخفاض في أسعار الملابس بنسبة 1.2 ٪، وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى انخفاضا بنسبة 2.2 ٪، متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 2.6 ٪.

وبحسب التقرير فإن مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر الماضي سجل استقرارا نسبيا على أساس شهري مقارنة بسبتمبر 2021، إذ ارتفع بنسبة 0.2 ٪، فيما تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع التعليم بنسبة 3.9 ٪، الذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 8.8 ٪.

وأوضح التقرير أن أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.1 ٪، متأثرا بارتفاع أسعار الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 1.8 ٪، وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعا بنسبة 0.8 ٪، فيما ارتفعت أسعار كل من: قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.2 ٪، وقسم التبغ بنسبة 0.1 ٪، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.1 ٪.

وذكر التقرير أن أسعار قسم النقل انخفضت بنسبة 0.5 ٪، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات تراجعت بنسبة 0.4 ٪، وأسعار قسم الصحة سجلت انخفاضا بنسبة 0.3 ٪، ومن ناحية أخرى لم تسجل أسعار خدمات: الاتصالات، والترفيه والثقافة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة أي تغير يُذكر في شهر أكتوبر الماضي.