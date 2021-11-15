شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة العالمية تتباطأ بسبب مشاكل التوريدات وتباطؤ الطلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة التجارة العالمية اليوم الاثنين إن تجارة السلع العالمية تتباطأ بعد انتعاش حاد في أعقاب الصدمة الأولية لجائحة كوفيد-19، بفعل تعطلات في الإنتاج والتوريدات وفتور في الطلب على الواردات يقوضان النمو.

وأضافت المنظمة أن مقياسها لتجارة السلع هبط إلى 99.5 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني في أعقاب قراءة قياسية بلغت 110.4 في أغسطس آب.

وقالت المنظمة التي مقرها جنيف إن صدمات في التوريدات،‭ ‬بما في ذلك ازدحام شديد في الموانئ ناتج عن قفزة في طلب الاستيراد في النصف الأول من العام وتعطل إنتاج بضائع مثل السيارات وأشباه الموصلات،ساهمت في هذا التراجع.