شكرا لقرائتكم خبر عن «تقني الدمام والأحساء» يتسلمان الاعتماد المؤسسي من هيئة «التعليم والتدريب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - استيفائهم جميع شروط ومعايير الجودة للاعتماد المؤسسي الكامل من "مسار"

سلّم نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبد الله بن مستور آل مرزوق، شهادة الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب، للكلية التقنية بالدمام والأحساء.

ويأتي ذلك لاستيفائهم جميع شروط ومعايير الجودة، للاعتماد المؤسسي الكامل من المركز الوطني "مسار".

وقدم آل مرزوق التهنئة للكليتين لتحقيق هذا الإنجاز وتطبيق الخطط والاستراتيجيات، مضيفًا أن الاعتماد سيكون داعمًا لمواصلة التطوير والارتقاء لتحقيق رؤيـة المملكـة 2030 بشكل عام، وتحقيق برنامج تنمية القدرات البشرية بشكل خاص.