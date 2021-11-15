شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع إنتاج الكهرباء في السعودية والغربية تستحوذ على 31% من الاستهلاك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في السعودية بنسبة %0.77 في 2020 بكمية إنتاج بلغت 338,031 جيجاوات/ ساعة مقارنة بنحو 335,445 جيجاوات/ ساعة في 2019، وذلك بحسب إحصاءات الطاقة الكهربائية 2020 الصادرة على موقع الهيئة العامة للإحصاء أمس.

وأشارت الإحصائية إلى ارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية بنحو %0.21 خلال 2020، ليصل إلى 289,333 جيجاوات/ ساعة مقارنة بـ2019، حيث كان الاستهلاك 288,713 جيجاوات/ ساعة.

وسجل نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المبيعة في 2020 انخفاضا بنسبة %2.02، حيث بلغ 8,263 كيلووات/ ساعة مقارنة بـ8,434 كيلووات/ ساعة في 2019. كما سجل نصيب المشترك انخفاضا وذلك بنسبة %3.38في 2020، حيث بلغ 28,527 كيلووات/ ساعة، مقارنة بـ29,526 كيلووات/ ساعة في 2019.

واستحوذت المنطقة الغربية على النصيب الأكبر من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة لعام 2020 بمقدار 89,605 جيجاوات / ساعة، تمثل نسبة %30.97 من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة، تليها المنطقة الوسطى بمقدار 86,422 جيجاوات / ساعة وبنسبة %29.87 من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة. ثم المنطقة الشرقية بمقدار 83,002 جيجا واط / ساعة بما نسبته %28.89 من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة. وكان الاستهلاك الأدنى من نصيب المنطقة الجنوبية بمقدار 30.303 جيجاوات / ساعة وبنسبة %10.47 من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة.

وأوضحت الإحصائية أن الشركة السعودية للكهرباء أنتجت %54.24 من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في 2020، مضيفة أن إنتاج الكهرباء بواسطة الوحدات البخارية بلغ %45.41 من إجمالي إنتاج الشركة السعودية للكهرباء، تليها وحدات الدورة المركبة بنسبة %31.68 ثم الوحدات الغازية بنسبة %22.91.

وأشارت الإحصائية إلى أن نسبة الكهرباء المنتجة من محطات تحلية المياه في المملكة بلغت %40.59 في 2020، بينما بلغت نسبة الكهرباء المنتجة من المحطات الأخرى %5.17.

وعلى مستوى القطاعات فقد استحوذ استهلاك القطاع السكني في 2020 على %47.58 من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية، يليه القطاع الصناعي بمقدار %20 ثم القطاع التجاري بنسبة %14.20 ثم القطاع الحكومي بنسبة %12.51، وبلغت حصة القطاعات الأخرى %5.72.

وسجل عام 2020 ارتفاعا طفيفا في الحمل الأقصى بنسبة %0.31، حيث ارتفع من نحو 62,076 ميجاوات في 2019م إلى نحو 62,266 ميجاوات في 2020م. كما ارتفعت القدرة المتاحة في 2020 بمقدار %4.31، وبلغت 79,667 ميجاوات مقارنة بـ76,376 ميجاوات في 2019.

وتعتمد إحصاءات الطاقة الكهربائية على بيانات السجلات الإدارية من مصادرها الأساسية من الجهات الحكومية ذات العلاقة، التي تزود الهيئة العامة للإحصاء بها، وعليه تصدر نشرة إحصاءات الطاقة الكهربائية.