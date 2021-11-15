الندوة الافتراضية

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وتناقش الندوة أثر التميز المؤسسي في رفع مستويات الأداء، وفاعلية التخطيط الاستراتيجي ودوره في رفع جودة النتائج، إضافة إلى الدور المحوري للتميز المؤسسي في استدامة الأعمال والنتائج، علاوة على الإسهام الفاعل للتميز المؤسسي بممارساته الحديثة ونماذجه الابتكارية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وتهدف الندوة إلى التمكين وبناء القدرات وفق أفضل المعايير العالمية، وتعزيز القيم المؤسسية لدى القطاعات والإدارات المختلفة، والإسهام في تحقيق رسالة «التحلية» الهادفة، لتلبية الاحتياج المائي بكفاءة وموثوقية وبأقل تكلفة ممكنة.
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