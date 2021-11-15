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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الندوة الافتراضية لتعزيز استدامة التميز في الأداء المؤسسي، التي تقيمها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، انطلقت أمس بمشاركة نخبة من المتخصصين المحليين والإقليميين والدوليين، بهدف تعزيز ثقافة التميز في الأداء المؤسسي، ودعم الجهود المبذولة لتطبيقها، وتبني المعايير العالمية.

وتناقش الندوة أثر التميز المؤسسي في رفع مستويات الأداء، وفاعلية التخطيط الاستراتيجي ودوره في رفع جودة النتائج، إضافة إلى الدور المحوري للتميز المؤسسي في استدامة الأعمال والنتائج، علاوة على الإسهام الفاعل للتميز المؤسسي بممارساته الحديثة ونماذجه الابتكارية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وتهدف الندوة إلى التمكين وبناء القدرات وفق أفضل المعايير العالمية، وتعزيز القيم المؤسسية لدى القطاعات والإدارات المختلفة، والإسهام في تحقيق رسالة «التحلية» الهادفة، لتلبية الاحتياج المائي بكفاءة وموثوقية وبأقل تكلفة ممكنة.