شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والعراق تناقشان تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد أمس اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العراقي، برئاسة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير التخطيط العراقي الدكتور خالد بتال النجم.

وجرى خلال الاجتماع الذي جرى عبر الاتصال المرئي , مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، كان من أهمها تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتحفيز الاستثمارات، ودعم القطاع الخاص، ومواجهة تحدياته.

كما استُعرضت أبرز مشروعات الشركات السعودية الرائدة والواعدة المستثمرة والمهتمة بالاستثمار في جمهورية العراق، ومناقشة التقدم المحرز لمجموعة من الشركات في قطاعات متعددة من أهمها: الطاقة والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، وقطاع الصناعة والزراعة، والقطاع الطبي وغيرها من المجالات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

فيما بحث الجانبان، الأعمال المشتركة من أجل توفير بيئة استثمارية تسهم في دعم وزيادة حجم الاستثمارات السعودية في العراق، إضافة إلى تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، وسبل تطويرها.