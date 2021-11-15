«التصدير والاستيراد» يوقع اتفاقيات مع 3 بنوك بقيمة 118 مليون دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي على اتفاقيات مع ثلاثة بنوك تجارية بقيمة 118 مليون دولار، وذلك على هامش القمة السعودية السنوية التاسعة للتمويل التجاري، التي انطلقت أمس وتستمر يومين تحت عنوان «المرونة في التجارة وسلاسل الإمداد وإدارة الخزينة»، وجمعت الخبراء وقيادات المؤسسات المالية الرائدة، لمناقشة الخطط المحفزة لزيادة فاعلية المنظومة الاقتصادية، والاتجاهات المتغيرة في قطاع التمويل التجاري، وصولا لرسم ملامح مستقبل الاقتصاد السعودي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتطوير الاستراتيجيات المالية وبناء الأنظمة الفعالة للارتقاء بقطاع التمويل التجاري.

ووقع البنك وثيقة تأمين تعزيز الاعتمادات المستندية مع البنك السعودي البريطاني «ساب»، قيمتها 238 مليون ريال (63.5 مليون دولار)، وتتيح الوثيقة لساب رفع قدراته لقبول وزيادة تعزيز الاعتمادات المستندية لصالح الصادرات السعودية، والتوسع في تعاملاته مع البنوك الأجنبية المصدرة للاعتمادات المستندية، حيث تسهم التغطية التأمينية في زيادة الفرص أمام المنتجات السعودية للدخول إلى أسواق جديدة والتوسع في الأسواق الحالية.

كما وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقيات خطوط ائتمان مع بنك المال الأردني والمصرف الأهلي العراقي بقيمة إجمالية 55 مليون دولار لدعم مستوردي السلع والخدمات والمنتجات السعودية في السوقين الأردني والعراقي.