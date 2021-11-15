تعاون بين سابك و«الموارد» لتعزيز السلامة والصحة المهنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت «سابك» اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف التعاون على إيجاد بيئة سليمة وصحية للعاملين في المنشآت بداخل المدن الصناعية، ورفع مستوى الوعي بمبادئ السلامة والصحة المهنية كجزء من جاذبية أماكن العمل، بالإضافة إلى تعزيز دور إدارات الأمن والسلامة في تحقيق الحماية المستدامة للأرواح والممتلكات.

جاء ذلك خلال مشاركة «سابك» بوصفها راعيا بلاتينيا في الدورة الرابعة لمؤتمر السلامة والصحة المهنية الذي يقام في الرياض خلال الفترة من 15 - 17 نوفمبر 2021، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وحضور عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص والعاملين في مجالات الأمن والسلامة.

تأتي اتفاقية التعاون في إطار التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف رفع مستويات الصحة المهنية في مواقع العمل، إيمانا بأولوية سلامة الإنسان، كما تتواكب الاتفاقية مع الاتجاهات العالمية والتطبيقات الحديثة لمعايير الوقاية وإدارة المخاطر، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.