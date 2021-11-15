توسعة معرض الدفاع العالمي لاستقبال مزيد من الشركات العالمية والمحلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الجهة المنظمة لمعرض الدفاع العالمي، عن خطتها لتوسعة قاعات العرض للمعرض، نتيجة الطلب الكبير من الجهات الدولية والمحلية للمشاركة في النسخة الأولى من المعرض، المقرر إقامتها في الرياض من 6 إلى 9 مارس 2022.

وقبل أقل من أربعة أشهر على انطلاق المعرض، أكد المنظمون على توسعة قاعة العرض الأولى، حيث سيضاف إليها مساحة 14,500 متر مربع، لإتاحة الفرصة لمزيد من الشركات العالمية والمحلية للمشاركة وعرض منتجاتها.

وأوضحت الهيئة خلال مشاركتها في معرض «دبي للطيران 2021»، أن المساحة الإضافية ستشمل مساحة لاستعراض المعدات البرية و الجوية، وساحة تصل الزوار بستين جناح ضيافة لعقد اللقاءات بين الموردين والعملاء.

ويعد معرض الدفاع العالمي أول حدث عالمي لصناعات الدفاع والأمن يخصص مدرجا للعروض الجوية، فيما يتوقع انتهاء أعمال الإنشاء بحلول نهاية العام.

وسيستضيف المعرض الممتد على مساحة أرض تقارب 800 ألف متر مربع ما يزيد على 800 جهة عارضة بما في ذلك 100 شركة محلية مختصة في قطاع الدفاع والأمن، إلى جانب كوكبة من كبار المسؤولين والوفود العسكرية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي شون أورمرود، عن سعادته بالإقبال الكبير للشركات العالمية على المشاركة في النسخة الأولى من المعرض، حيث يعد المعرض أول حدث مخصص لاستعراض تكامل الأنظمة التقنية عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع والأمن، مما يتيح لكافة المعنيين بالقطاع عرض قدرات التوافق العملياتي على أعلى المستويات.

وأشار أورمرود إلى أن تصميم وبناء مقر مخصص للمعرض أتاح للمنظمين تلبية احتياجات جميع العملاء من شركات محلية ومصنعين عالميين، من خلال توفير المساحات اللازمة، وبناء مرافق مصممة لتقديم عروض حية متكاملة، بما في ذلك مدرج لعرض الطائرات العسكرية بطول 3 كيلومترات، ومنطقة صحراوية وعرة للمصنعين الراغبين في استعراض قدرات معداتهم عبر تجارب واقعية للعملاء.

ويعد معرض الدفاع العالمي منصة عالمية لعرض التوافق العملياتي عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع: البر، والبحر، والجو، والفضاء، وأمن المعلومات. وسيقام الحدث مرة واحدة كل عامين في الرياض.

وجرى إطلاق بوابة التسجيل للمتخصصين في مجال الدفاع والأمن للحصول على تصاريح الدخول إلى المعرض بتكلفة مخفضة عبر التسجيل المبكر بأسعار تبدأ من 350 ريالا (95 دولارا) حتى نهاية نوفمبر 2021، وسيحصل جميع المشاركين الذين ستصدر لهم التصاريح بعد الموافقة على طلباتهم على تأشيرة دخول متعدد مجانية إلى المملكة وصالحة لمدة عام، وذلك بهدف دفع عجلة التقدم في صناعة الدفاع والأمن بعد انتهاء المعرض.

معرض الدفاع العالمي

الموقع: الرياض

الفترة: 6 إلى 9 مارس 2022

المساحة: 800 ألف م2

المشاركون + 800 جهة عارضة

المشاركون المحليون 100 شركة

توسعة قاعة العرض الأولى بـ14,500 م2

المساحة الإضافية تشمل:

مساحة لاستعراض المعدات البرية والجوية

مساحة تصل الزوار بـ60 جناح ضيافةلعقد لقاءات بين الموردين والعملاء انتهاء أعمال الإنشاء بحلول نهاية 2021

يعد أول حدث عالمي لصناعات الدفاع والأمن يخصص مدرجا للعروض الجوية