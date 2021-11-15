الخطوط السعودية توقع 6 اتفاقيات مع شركات عالمية

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وشملت الاتفاقيات توقيع اتفاقية بين أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران وشركة ايرباص لتدريب أطقم مقصورة القيادة، وأعمال الصيانة والإدارة، واتفاقية بين الخطوط السعودية وشركة ايرباص، وكذلك متعلقة بمبادرات الاستدامة، وتوقيع اتفاقية بين طيران أديل وجنرال إلكتريك للطيران لصيانة محركات CFM56-5B التي تشغل 11 طائرة من أسطول طائراتها.
كما تضمنت الاتفاقيات توقيع شركة السعودية لصناعة وهندسة الطيران ثلاث اتفاقيات لتكون بمقتضاها مركزا عالميا معتمدا للصيانة، مع كل من شركة هانيويل، وشركة ثاليس، وشركة ليوناردو.
ونظمت المجموعة خلال اليوم الأول من المعرض مؤتمرا صحفيا كشف خلاله الرئيس التنفيذي لشركة السعودية لصناعة وهندسة الطيران، الكابتن فهد سندي، عن توقيع هذه الاتفاقيات المهمة التي ستسهم في نقل التقنية والخبرات.
6 اتفاقيات
- اتفاقية بين أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران وشركة ايرباص لتدريب أطقم مقصورة القيادة
- اتفاقية بين الخطوط السعودية وشركة ايرباص متعلقة بمبادرات الاستدامة
- اتفاقية بين طيران أديل وجنرال إلكتريك للطيران لصيانة محركات CFM56-5B
- 3 اتفاقيات بين السعودية لصناعة وهندسة الطيران مع كل من شركة هانيويل، وشركة ثاليس، وشركة ليوناردو، لتكون بمقتضاها مركزا عالميا معتمدا للصيانة
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