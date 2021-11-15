الخطوط السعودية توقع 6 اتفاقيات مع شركات عالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مجموعة الخطوط السعودية وشركاتها 6 اتفاقيات مع عدد من كبريات الشركات العالمية المتخصصة، في اليوم الأول من مشاركتها في معرض دبي للطيران، الذي انطلق برعاية نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد، ويستمر حتى 18 نوفمبر الحالي، بحضور أكثر من 1200 شركة عارضة من 148 دولة.

وشملت الاتفاقيات توقيع اتفاقية بين أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران وشركة ايرباص لتدريب أطقم مقصورة القيادة، وأعمال الصيانة والإدارة، واتفاقية بين الخطوط السعودية وشركة ايرباص، وكذلك متعلقة بمبادرات الاستدامة، وتوقيع اتفاقية بين طيران أديل وجنرال إلكتريك للطيران لصيانة محركات CFM56-5B التي تشغل 11 طائرة من أسطول طائراتها.

كما تضمنت الاتفاقيات توقيع شركة السعودية لصناعة وهندسة الطيران ثلاث اتفاقيات لتكون بمقتضاها مركزا عالميا معتمدا للصيانة، مع كل من شركة هانيويل، وشركة ثاليس، وشركة ليوناردو.

ونظمت المجموعة خلال اليوم الأول من المعرض مؤتمرا صحفيا كشف خلاله الرئيس التنفيذي لشركة السعودية لصناعة وهندسة الطيران، الكابتن فهد سندي، عن توقيع هذه الاتفاقيات المهمة التي ستسهم في نقل التقنية والخبرات.

6 اتفاقيات

