149.6 ألف أسرة سكنت منازلها خلال 10 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفادت 175.5 ألف أسرة من الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يقدمها برنامج «سكني»، منذ بداية العام الحالي 2021 حتى نهاية أكتوبر الماضي، فيما بلغت أعداد الأسر التي سكنت منازلها 149.6 ألف أسرة، وذلك استمرارا لجهود «سكني» لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030- بتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول عام 2030.

وأوضح البرنامج في بيان أمس، أن رغبات الأسر المستفيدة من «سكني» تنوعت بين القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة بواقع 77.8 ألف أسرة، و52 ألف أسرة فضلت خيار البناء الذاتي، ونحو 26.9 ألف أسرة اختارت الاستفادة من الأراضي السكنية ضمن مخططات «سكني»، و18 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

وأكد «سكني» على استمراره في ضخ الوحدات والأراضي السكنية المتنوعة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من خلال إجراءات سهلة واستحقاق فوري، وتوفير الخدمات السكنية المتنوعة التي تلبي احتياجات الأسر ورغباتها، وذلك لتسريع تملك الأسر السعودية للمساكن، تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي حقق مستهدفاته برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية خلال 4 سنوات من 47% إلى 60% في 2020.

ويوفر موقع وتطبيق «سكني» مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي الكترونيا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و»المقاول المعتمد»، وخدمة التمويل الإلكتروني و»السوق العقاري»، فضلا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء الكترونيا.

ويوفر «سكني» 106 مشروعات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، تتضمن أكثر من 146 ألف وحدة سكنية متنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس، تتوزع معظمها في 7 ضواح سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط لتوفير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها والأسعار المناسبة بمتوسط 700 ألف ريال.

المستفيدون من خيارات سكني

(يناير ـ أكتوبر 2021)







175,520 أسرة استفادت من الخيارات والحلول السكنية



149,619 أسرة سكنت منازلها



توزيع رغبات الأسر المستفيدة: