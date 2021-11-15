60 شركة أيرلندية تبحث فرصا في مجالات المقاولات والاتصالات والتقنية المالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضاف اتحاد الغرف التجارية السعودية، بعثة تجارية أيرلندية تزور المملكة، تضم 60 شركة أيرلندية بتنظيم من الوكالة الحكومية الإيرلندية للتجارة والابتكار، وبمشاركة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة السعودية للمقاولين، وذلك في إطار مساع لدعم نشاط الشركات الأيرلندية في المملكة. ويضم الوفد الإيرلندي، شركات تعمل في عدد من القطاعات، أبرزها المقاولات والإنشاءات، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتقنية المالية (الفتنك).



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