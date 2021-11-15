روشن تطرح على 300 شركة متخصصة في الإنشاءات تطوير مجتمعاتها المتكاملة

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ويهدف اللقاء إلى المساهمة في إتاحة الفرص للشركاء المستثمرين المطورين، والمقاولين، والموردين من القطاع الخاص في تطوير الأحياء الضخمة التي تعمل روشن على تطويرها في مختلف مناطق المملكة.
ويأتي هذا اللقاء حرصا من روشن على دعم الشركاء المستثمرين في شتى المجالات كواحد من أهداف روشن للمساهمة في دعم الشركات الوطنية، وتوفير فرص استثمارية مميزة للشركاء، إضافة إلى المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرض اللقاء دور روشن ومساهمة نشاطها كمطور عقاري وطني ضخم نسبة إلى حجم الأحياء التي تعمل على تطويرها ضمن خطة طويلة الأمد في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى عرض معايير ومتطلبات الشركة والفرص الاستثمارية التي ستوفر فرصا لاستقطاب القطاعات والشركات المتخصصة في مجالاتها.
وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر، عن سعادته باستضافة الشركاء والمستثمرين المطورين والمقاولين والموردين في مجالات التطوير والبناء ومختلف المجالات الأخرى، متطلعا إلى ما هو أبعد مع الشركاء لتطور مجتمعات مستدامة ثقافيا وبيئيا تحقق مستهدفات وطنية تتواكب مع رؤية المملكة 2030 وتلبي تطلعات المجتمع.
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