شكرا لقرائتكم خبر منتدى الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منتدى الأعمال الدولي الـ25 في باكو انطلق أمس بمشاركة مسؤولين حكوميين من حوالي 30 دولة، وممثلي المنظمات الدولية والسلك الدبلوماسي وغرف التجارة وجمعيات الأعمال وحوالي 500 مستثمر أجنبي ورجل أعمال. ويتضمن المنتدى ندوات حول فرص الاستثمار في الاقتصاد الأذربيجاني والصناعة والزراعة والسياحة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاجتماعات الثنائية بين رجال الأعمال، وتوقيع عدد من الوثائق حول التعاون.



كانت هذه تفاصيل خبر منتدى الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.