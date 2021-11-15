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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الهيئة الملكية بينبع ممثلة بإدارة الطرق التابعة لقطاع التشغيل والصيانة حققت المركز الثاني في البرنامج المتقدم للأداء الحكومي المتميز HPG الذي نفذه معهد المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة على مدى 13 يوما. وتناول الملتقى الذي شارك فيه 62 كادرا من قادة برامج ومكاتب تحقيق الرؤية من عدة قطاعات حكومية بالمملكة بعنوان «استشراف المستقبل ودوره في التخطيط الاستراتيجي بالأجهزة الحكومية» عدة محاور بهدف تعزيز مهارات المستهدفين في مجالات تحليل السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء والإبداع في العمل الحكومي.

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