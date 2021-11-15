شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الزكاة» توقع اتفاقية تعاون مع «الجمارك الأذربيجانية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم، اتفاقية تعاون جمركي مع اللجنة الحكومية للجمارك الأذربيجانية، بهدف التعاون المتبادل في المسائل الجمركية، وتعزيز التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بتطبيق الأنظمة الجمركية وتنفيذها بين البلدين. ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة المحافظ المهندس سهيل بن محمد أبانمي، فيما وقّعها من جانب اللجنة الحكومية للجمارك الأذربيجانية رئيس اللجنة الفريق أول سفر مهدييف. وتهدف الاتفاقية إلى المساعدة الإدارية بين الطرفين بما يحقق سلامة تنفيذ قانون الجمارك لديهما، لمنع المخالفات الجمركية وتقصيها، ومكافحتها، وتعزيز تبادل المعلومات في الجمارك. كما تتضمن أوجه التعاون في الاتفاقية تبادل المعلومات حول الاتجار غير المشروع في البضائع، مثل: الأسلحة بأنواعها والقطع الأثرية والمخدرات، وكذلك تبادل المعلومات المتعلقة بالمخالفات الجمركية.