شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» : توظيف 30 شاب بوظائف هندسية في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بالتعاون بين مكتب عمل محافظة الخبر وصندوق الموارد البشرية (هدف) تم توظيف ٣٠ شاب سعودي ضمن وظايف هندسية في احدى الشركات الكبرى بمحافظة الخبر برواتب تبدأ من ٩ الف ريال.

وبدوره اوضح مدير مكتب عمل الخبر منصور آل بن علي " بقوله بعد ان تم مخاطبة هدف حصلنا على معلومات طالبي العمل يحملون مؤهلات هندسية مختلفة ، حيث تم التواصل مع احدى الشركات الكبرى بالمحافظة والتي تعمل في مجال البترول ، والتي ابدت عن رغبتها في التوظيف بشكل مباشر ، وقد تم توقيع عقود ٣٠ شاب سعودي في فترة واحدة واحد برواتب تبدأ من ٩ آلاف ريال " واضاف " تمت متابعة مسار توظيفهم واخضاعهم لبرنامج تدريبي يتعلق بالصحة والسلامة المهنية ،

وأضاف آل بن علي بأنه تم زيارة مقر تدريب الموظفين بحضور مدير عام هدف بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز اليوسف حيث تم الاطلاع على مقر التدريب، ومتابعة مسار توظيفهم وتقديم لهم ما يحتاجون من معلومات ليتمكنوا من الاستقرار وتحفيزهم .

وبدره اكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل بقوله " الشباب السعودي قادر ومتمكن ولديه من المؤهلات والمهارات ما يجعله قادر على دخول كافة المجالات واثبت جدارته ، ولديه قابليه عالية جداً على التعلم والتدريب ، وللوزارة اهداف شرعت في تطبيقها بتوطين عدة قطاعات على عدن مراحل ، وانه لمن دواعي سرورنا ان يسهم عمل الخبر في توظيف هذا العدد والاشراف على تدريبه "