شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل التضخم 0.8% في أكتوبر 2021 والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الهيئة العامة للأحصاء إن ارتفاع التضخم يعزي إلى الارتفاع في زيادة أسعار النقل بنسبة 6.4 % وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4 %.
وبينت أن ارتفاع قسم النقل متأثر بارتفاع أسعار تشغيل معدات النقل الشخصية بنسبة 21.5 % والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 47.9 %، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظرا لثقله في المؤشر.
وسجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 4.8 % متأثرا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 13.6 %، وسجل قسم "الاتصالات" ارتفاعا بنسبة 1.2%، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.3%.
في المقابل سجل قسم الملابس والأحذية انخفاضا بنسبة 1.6 % متأثرا بأسعار الملابس بنسبة 1.2 %، كما سجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى انخفاضا بنسبة 2.2 % متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 2.6 %.