الاقتصاد

ارتفاع معدل التضخم 0.8% في أكتوبر 2021

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل التضخم 0.8% في أكتوبر 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2021م،% 0.8 مقارنة بنظيره من العام الماضي أكتوبر 2020م، وهو أعلى من الشهر السابق سبتمبر 2021م، حيث كان 0.6 % .

وقالت الهيئة العامة للأحصاء إن ارتفاع التضخم يعزي إلى الارتفاع في زيادة أسعار النقل بنسبة 6.4 % وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4 %.

وبينت أن ارتفاع قسم النقل متأثر بارتفاع أسعار تشغيل معدات النقل الشخصية بنسبة 21.5 % والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 47.9 %، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظرا لثقله في المؤشر.

وسجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 4.8 % متأثرا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 13.6 %، وسجل قسم "الاتصالات" ارتفاعا بنسبة 1.2%، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.3%.

في المقابل سجل قسم الملابس والأحذية انخفاضا بنسبة 1.6 % متأثرا بأسعار الملابس بنسبة 1.2 %، كما سجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى انخفاضا بنسبة 2.2 % متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 2.6 %.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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