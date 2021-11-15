شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل التضخم 0.8% في أكتوبر 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع

مؤشر

الرقم القياسي

لأسعار

المستهلك

لشهر

أكتوبر

2021

م

،

% 0.8

مقارنة

بنظيره من العام الماضي

أكتوبر

م

أ

على

من الشهر السابق

سبتمبر

2021

م

،

حيث كان 0.6 % .

2020، وهو

وقالت الهيئة العامة للأحصاء إن ارتفاع التضخم يعزي إلى الارتفاع في زيادة أسعار النقل بنسبة 6.4 % وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4 %.

وبينت أن ارتفاع قسم النقل متأثر بارتفاع أسعار تشغيل معدات النقل الشخصية بنسبة 21.5 % والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 47.9 %، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظرا لثقله في المؤشر.

وسجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 4.8 % متأثرا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 13.6 %، وسجل قسم "الاتصالات" ارتفاعا بنسبة 1.2%، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.3%.

في المقابل سجل قسم الملابس والأحذية انخفاضا بنسبة 1.6 % متأثرا بأسعار الملابس بنسبة 1.2 %، كما سجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى انخفاضا بنسبة 2.2 % متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 2.6 %.