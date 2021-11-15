شكرا لقرائتكم خبر عن 11.9 % ارتفاعا بأسعار الجملة في اكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أكتوبر 2021 بنسبة 11.9 % مقارنة بنظيره من العام الماضي (أكتوبر 2020 م) على أساس سنوي، وهو مستقر نسبيا بالشهر السابق (سبتمبر 2021م)، وجاء ارتفاع المؤشر في أكتوبر2021م
بشكل رئيس من ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة +20.5% وذلك نظرا لثقلها في المؤشر
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|التغير السنوي والشهري في مؤشر أسعار الجملة حسب األبواب، لشهر أكتوبر 2021م
|*نسبة التغير )(% خلال شهر أكتوبر
2021م مقارنة مع:
الرقم القياسي العام واألبواب
|سبتمبر
م2021
|أكتوبر
م2020
|0.1
|11.9
|الرقم القياسي العام.
|0.7
|5.9
|منتجات الزراعة وصيد األسماك.
|0.6
|2.3
|الخامات والمعادن.
|0.3
|1.7
|المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات.
|-0.3
|20.5
|سلع أخرى قابله للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات.
|0.2
|9.3
|المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات.