شكرا لقرائتكم خبر عن 11.9 % ارتفاعا بأسعار الجملة في اكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أكتوبر 2021 بنسبة 11.9 % مقارنة بنظيره من العام الماضي (أكتوبر 2020 م) على أساس سنوي، وهو مستقر نسبيا بالشهر السابق (سبتمبر 2021م)، وجاء ارتفاع المؤشر في أكتوبر2021م

بشكل رئيس من ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة +20.5% وذلك نظرا لثقلها في المؤشر

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