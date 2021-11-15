انطلاق معرض ومؤتمر " أديبك 2021" للطاقة في أبوظبي

الدمام - شريف احمد - انطلقت فعاليات معرض ومؤتمر (أديبك 2021) الدولي للطاقة اليوم، في إمارة أبو ظبي، بمشاركة وزراء وقادة وخبراء قطاع الطاقة حول العالم.

ويناقش "أديبك" الذي يستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، قرارات ومخرجات ونتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، وكيف سيتم تشكيل السياسات المستقبلية وبيئات الأعمال في صناعة الطاقة.

وتتضمن الفعاليات سلسلة من المؤتمرات التي تُقدم رؤى إستراتيجية وتقنية، بما في ذلك المؤتمر الإستراتيجي لأديبك 2021، الذي يضم أكثر من 1000 متحدث وخبير، بما فيهم 160 وزيرًا ومديرًا تنفيذيًا وصانع قرار، والذين سيشاركون في أكثر من 160 جلسة مؤتمر، حيث سيقوم قادة الصناعة العالمية من خلال سلسلة من اللجان الإستراتيجية ومقابلات القادة والعناوين الرئيسية بتقييم مشهد الطاقة المتطور، وتسليط الضوء على اتجاهات قطاع الطاقة الناشئة، واستكشاف أبرز موضوعات الصناعة وأهمها.