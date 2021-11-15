شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار قرب أعلى مستوى له منذ 16 شهرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جرى تداول الدولار قرب أعلى مستوى له منذ 16 شهرا مقابل العملات الرئيسية اليوم الاثنين مع انتظار المتعاملين أدلة جديدة بشأن الاقتصاد الأمريكي بعد تقديم رهانات الأسبوع الماضي على رفع سعر الفائدة الاتحادية على خلفية التضخم الحاد.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار ، الذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات ، من يوم الجمعة مسجلا 95.120 ، عندما حقق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ منتصف أغسطس آب ولامس 95.266 للمرة الأولى منذ يوليو تموز 2020.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر اليورو مسجلا 1.14455 دولار وظل على مقربة من أدنى مستوى وصل إليه منذ 16 شهرا يوم الجمعة عندما سجل 1.1433 دولار.

وارتفع الدولار بشكل طفيف إلى 113.965 ين.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.08 في المئة إلى 1.3421 دولارا مواصلا الارتفاع من أدنى مستوى له هذا العام عند 1.3354 دولار والذي سجله يوم الجمعة.

واستقر الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر عند 0.7331 دولار. وارتفع الدولار الأسترالي 0.54 في المئة يوم الجمعة بعد صعوده من أدنى مستوى له منذ أكثر من شهر عند 0.7277 دولار والذي وصل إليه في نفس اليوم.