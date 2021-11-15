شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتكوين» تصل 64 ألفا و363 دولار فى نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة خلال التعاملات التى جرت فى نيويورك منذ الساعة الخامسة من مساء أمس الأول السبت وحتى الساعة العاشرة من صباح أمس الأحد 64 ألفا و363 دولار لعملة بيتكوين الواحدة ، وذلك وفقا للبيانات التى جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء .

وشهدت أسعار البيتكوين تقلبات خلال التعاملات بمتوسط بلغت نسبته 9ر1 بالمئة حيث يتم تداولها ما بين 64 ألفا و97 دولار و 65ألفا و319 دولار .

وتقل حاليا قيمة البيتكوين بنسبة 7ر6 بالمئة عن أعلى مستوى وصلت إليه وهو 68992 دولار وبلغته فى العاشر من تشرين ثان نوفمبر الجارى .

وكانت قيمة البيتكوين قد انخفضت بنسبة 5 بالمئة في الأسبوع الماضي .