شكرا لقرائتكم خبر عن 300 متقدم لملتقى التوظيف في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل ملتقى التوظيف الذي عقده فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، على مدار يومين نحو 300 متقدم لحملة البكالوريوس في التخصصات الصحية.

ونظمت إدارة التوطين بمقر فرع الوزارة ملتقى التوظيف بالتعاون مع فريق توطين القطاع الصحي للترشيح على عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، وعددها 180 وظيفة في كبرى مستشفيات المنطقة الشرقية، وذلك بدعم وتوجيه من مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، وبإشراف مدير إدارة التوطين فهد الزعبي.

ويأتي عقد الملتقى انطلاقا من دعم التوظيف وتأهيل الكفاءات الوطنية بين إدارة التوطين ممثلة بالإدارة العامة للتوطين المناطقي وفرع الوزارة والشركات الكبرى في القطاع الخاص، والتي تسهم في رفع معدلات توظيف الكوادر الوطنية بسوق العمل، والذي يتوافق مع أهداف وإستراتيجيات الطرفين في تعزيز التوطين وتماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.